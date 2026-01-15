Chiara Ferragni | La decisione di ieri non è una assoluzione a metà Per due anni sono rimasta ferma giudicata per qualcosa che non avrebbe nemmeno dovuto avere questo percorso
Chiara Ferragni commenta per la prima volta sui suoi social la conclusione della vicenda giudiziaria legata al cosiddetto Pandoro Gate. Dopo due anni di attesa e giudizi, l’imprenditrice sottolinea che la decisione di ieri non rappresenta un’assoluzione parziale, ma una conclusione definitiva di un percorso giudiziario che ha vissuto con grande attesa e sofferenza.
