Chiara Ferragni | La decisione di ieri non è una assoluzione a metà Per due anni sono rimasta ferma giudicata per qualcosa che non avrebbe nemmeno dovuto avere questo percorso

Chiara Ferragni commenta per la prima volta sui suoi social la conclusione della vicenda giudiziaria legata al cosiddetto Pandoro Gate. Dopo due anni di attesa e giudizi, l’imprenditrice sottolinea che la decisione di ieri non rappresenta un’assoluzione parziale, ma una conclusione definitiva di un percorso giudiziario che ha vissuto con grande attesa e sofferenza.

Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo il proscioglimento - Dopo la decisione del Tribunale di Milano che ha chiuso definitivamente il caso legato al cosiddetto Pandoro ... 361magazine.com

Chiara Ferragni rompe il silenzio su Instagram, bufera sulle sue parole - Il clima che si respira attorno alla figura di Chiara Ferragni sembra essere cambiato drasticamente dopo la decisione del Tribunale di mercoledì 14 gennaio. thesocialpost.it

Chiara Ferragni è un fiume in piena. A poche ore dalla sentenza che l'ha vista prosciolta dalle accuse di truffa per il cosiddetto "Pandoro Gate", l'influencer ha deciso di parlare in un'intervista, mettendo fine a un silenzio durato mesi. facebook

Il paradosso Ferragni spiegato senza ipocrisie Chiara Ferragni, la differenza tra furbizia e reato x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.