Emma Marrone si prende un po’ in giro, raccontando di aver rubato vestiti a Maria De Filippi e di essere finita sui giornali di gossip per questo. La cantante rivela anche che sua mamma diceva che da bambina era già una “str**za”. Emma ha parlato di sé nel podcast “Fuori di Cabello” di Victoria Cabello, svelando qualche dettaglio inedito sulla sua vita.

Emma Marrone è stata ospite del podcast “Fuori di Cabello” di Victoria Cabello e ha raccontato molti aspetti inediti della sua vita. Anzitutto è noto che la cantante abbia un carattere forte che le ha consentito di attraversare momenti difficilissimi del suo percorso personale dalla malattia al lutto del padre: “ Magari è genetica, sono nata forte e crescendo magari questa cosa si è amplificata. Mia mamma mi dice che sono sempre stata così fin da bambina, una stronza. Mamma è molto autoritaria, ancora tremo quando mi sgrida. Mi dice Stai dritta con la schiena, non bere troppo, a che ora torni. Ma se oggi sono una donna equilibrata lo devo a lei”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rubo i vestiti a Maria De Filippi, per De Martino sono finita su tutti i giornali di gossip. Mamma dice che sono sempre stata così da bambina: una str**za”: lo rivela Emma

Questo testo presenta un’analisi delle relazioni passate di Stefano De Martino, focalizzandosi sulle sue ex famose e sul gossip che le ha coinvolte.

Emma Marrone rivela che il suo rapporto con Stefano De Martino è tornato a essere forte dopo il tradimento di 15 anni fa.

