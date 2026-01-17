Tentata rapina a Costa di Mezzate | botte al proprietario che li scopre poi la fuga a mani vuote

A Costa di Mezzate, venerdì 16 gennaio, si è verificata una tentata rapina in una abitazione. Due uomini sono entrati furtivamente, ma sono stati scoperti dal proprietario di 64 anni, che è stato aggredito durante il tentativo di furto. Dopo aver malmenato l’uomo, i malviventi sono riusciti a fuggire a mani vuote. L’episodio ha generato preoccupazione nella comunità locale, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Costa di Mezzate. Si sono introdotti furtivamente in casa sua attorno alle 17 di venerdì 16 gennaio e una volta scoperti non hanno esitato a malmenare il proprietario di casa: sono stati attimi di paura quelli vissuti da un uomo di 64 anni che stava riposando all’interno della sua abitazione quando è stato svegliato di soprassalto dai rumori provocati dai malviventi. A riportare la notizia della tentata rapina è l’edizione di Bergamo del Corriere della Sera, che racconta come la banda composta da due persone e da una terza che le attendeva in strada si sia fatta largo nella proprietà di un panettiere scassinando la finestra del bagno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

