Trani accusa | tentata truffa del pacco ad un’anziana arrestato 26enne Carabinieri

Trani, i Carabinieri hanno arrestato un 26enne di Catania per aver tentato di raggirare un’anziana di oltre settant’anni fingendosi un corriere e cercando di consegnarle un pacco fasullo, motivo per cui l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trovava in flagranza di reato.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trani hanno arrestato in flagranza di reato un uomo classe 2000, originario della provincia di Catania e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di tentata truffa ai danni di una donna ultra settantenne. La Procura della Repubblica di Trani ha disposto la presentazione dell’arrestato dinanzi al Tribunale per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, contestandola tentata truffa aggravata dall’approfittamento delle condizioni della vittima e la recidiva specifica. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

