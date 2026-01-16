A Bologna, in via San Vitale, si sono verificati episodi di violenza, tra cui l’aggressione a un carabiniere e una tentata rapina sventata da una farmacista. Questi eventi evidenziano le criticità di sicurezza nella zona universitaria, suscitando preoccupazione tra cittadini e forze dell’ordine. La situazione richiede un’attenzione costante per garantire la tranquillità di studenti e residenti.

Bologna, 16 gennaio 2026 – Un’ aggressione ai danni di un carabiniere e una tentata rapina in via San Vitale. Ancora episodi gravi in zona universitaria. Ieri il 112 ha arrestato un gambiano, 25 anni, senza fissa dimora e disoccupato, per resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale. L’intercetto è stato eseguito durante un servizio antidroga in zona universitaria, da tempo sotto l’attenzione dell’Arma. Alla vista dei militari, che si stavano avvicinando per identificarlo, l’uomo è fuggito. Bologna, autobus contro una colonna in via Petroni: due palazzi evacuati e strada chiusa Carabiniere preso a calci, pugni e morsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza e paura in zona universitaria: carabiniere aggredito, tentata rapina sventata dalla farmacista. “Siamo abbandonati”

Leggi anche: Carabiniere aggredito durante un controllo in zona universitaria: arrestato un 25enne

Leggi anche: Carabiniere aggredito da un 25enne in zona universitaria: calci, pugni e morsi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pic-nic sul prato dello stadio, scoperti in flagranza con bottiglie di spumante: fermati; “Mai più Barbablù” per dire no alla violenza di genere; Bande di clandestini scatenati. Paura e pestaggi in mezza Italia; Bologna, viaggio al termine della notte: droga e violenza, stazione da paura.

Sfigurato a colpi di machete a Bologna: come sta il 20enne aggredito in zona universitaria - Il ragazzo, riverso in fin di vita in una pozza di sangue, si trova ricoverato all’ospedale Maggiore ... msn.com