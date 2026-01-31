Manovale rimase gravemente ferito per incidente in cantiere edile | assolto un imprenditore condannato il fratello

Il giudice Katia La Barbera ha deciso: un fratello è stato assolto, l’altro condannato. La vicenda riguarda un incidente in un cantiere edile di Grotte, dove un manovale è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala non a norma. I due imprenditori, fratelli, erano finiti sotto processo per aver trascurato le misure di sicurezza. Alla fine, il giudice ha stabilito che uno dei due non ha responsabilità, mentre l’altro dovrà affrontare la condanna. La vicenda ha riacceso il dibattito

I due erano stati rinviati a giudizio per lesioni colpose e per violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro. La Procura aveva chiesto per entrambi la condanna a 3 mesi di reclusione Assolto uno, condannato l'altro. Questa la decisione del giudice Katia La Barbera per i due fratelli imprenditori di Grotte che erano finiti sotto processo per non aver adottato le misure di sicurezza opportune sul posto di lavoro dove un proprio dipendente, cadendo da una scala non idonea per il cantiere edile, è rimasto gravemente infortunato. Entrambi - S. P. e G. P., queste le iniziali dei fratelli imprenditori - erano stati rinviati a giudizio per lesioni colpose e per violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Grotte Imprenditori Ponteggi poco sicuri nel cantiere edile, scatta sanzione da quasi 6mila euro. Imprenditore denunciato Un cantiere edile di Parete è stato sanzionato con una multa di circa 6. Mantova, cade da un ponteggio alto 4 metri in un cantiere edile: ferito operaio di 48 anni Questa mattina a Mantova un operaio di 48 anni è caduto da un ponteggio alto 4 metri mentre lavorava in un cantiere edile. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Grotte Imprenditori Australia, squalo attacca bagnanti: una donna è stata uccisa e un uomo è rimasto gravemente feritoNel Nuovo Galles del Sud, nella parte orientale dell’Australia, uno squalo ha attaccato due bagnanti nei pressi della spiaggia di Crowdy Bay. L’attacco improvviso, avvenuto nelle prime ore di giovedì ... blitzquotidiano.it «Tutto accadde il 24 gennaio del 1975. Cinquant'anni fa. La storia di quel concerto che colpì l'immaginario e rimase nella mente e nel cuore non cominciò nel modo migliore. Keith Jarrett arrivò a Colonia dopo un viaggio lunghissimo in macchina a bordo di un - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.