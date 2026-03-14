Comitato civico per il Sì Farnese | L’obiettivo è rafforzare una magistratura autonoma e indipendente

Sabato 14 marzo a Travo si è tenuto un incontro pubblico promosso dal Comitato civico per il Sì Farnese, presieduto da Massimo Polledri, con la partecipazione di Maria Lucia Girometta. L'evento si è concentrato sulle ragioni a favore della riforma della giustizia proposta dal Ministro Carlo Nordio, con l’obiettivo di rafforzare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

Referendum, l’incontro pubblico a Travo presieduto da Massimo Polledri, con la partecipazione di Maria Lucia Girometta: «Troppo spesso il dibattito pubblico si ferma agli slogan» «L’iniziativa – scrivono gli organizzatori - è nata con l’obiettivo di offrire un momento di informazione e confronto su una riforma costituzionale attorno alla quale, secondo gli organizzatori, stanno circolando numerose informazioni inesatte. Al centro dell’incontro la volontà di superare slogan e semplificazioni, entrando nel merito dei contenuti della riforma per favorire una maggiore consapevolezza da parte dell’opinione pubblica». «Sulla riforma della giustizia stanno circolando troppe fake news – ha dichiarato Massimo Polledri, presidente del Comitato civico per il Sì Farnese – e per questo riteniamo fondamentale creare occasioni di approfondimento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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