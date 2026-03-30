Tennistavolo Valdarno impegnato nei campionati regionali

Nel fine settimana, le due squadre di tennistavolo del Valdarno hanno affrontato i campionati regionali e hanno conquistato la vittoria nei rispettivi incontri. Le partite si sono svolte in diverse sedi della regione e hanno coinvolto atleti di diverse età e categorie. I risultati hanno portato ad aggiornamenti sulla classifica generale dei campionati regionali di questa disciplina.

Arezzo, 30 marzo 2026 – L’ultimo week end le due squadre valdarnesi impegnate nei campionati regionali di tennistavolo hanno vinto i rispettivi incontri. La formazione di C2 ha conquistato una netta vittoria casalinga sulla Sestese per 5 a 1, grazie alle doppiette di Francesco Martinino e Oliver Adnot e al punto di William Deventi. La compagine valdarnese si trova ora al secondo posto dietro alla Libertas Siena; la speranza è in un passo falso di quest'ultima contro il Tennistavolo Firenze. Solo in quel caso il divario si ridurrebbe a due soli punti e tutto si deciderebbe nello scontro diretto a Siena il 18 aprile, nell'ultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennistavolo Valdarno impegnato nei campionati regionali Articoli correlati Tennistavolo Valdarno. Week end positivoArezzo, 16 febbraio 2026 – Nel fine settimana appena trascorso si sono disputati i campionati regionali di tennistavolo e per il movimento valdarnese... Tiro con l'arco, Giampaolo Guidi e Teresa Irena Ksiazek a medaglia nei campionati regionaliPer Teresa grande soddisfazione di essere riuscita a qualificarsi anche nella "top 16" individuale che le ha permesso di tirare gli scontri Assoluti...