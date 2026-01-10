Pallanuoto Europei 2026 | risultati e classifiche della prima giornata La Serbia rischia e vince ai rigori
Gli Europei di pallanuoto 2026 sono iniziati alla “Belgrade Arena” con le prime partite della fase preliminare. La Serbia, paese ospitante, ha ottenuto una vittoria ai rigori dopo una partita equilibrata. Di seguito, i risultati e le classifiche aggiornate della prima giornata, che segnano l’avvio di questa importante competizione continentale.
Primi incontri agli Europei di pallanuoto maschile che sono scattati alla "Belgrade Arena", in Serbia. In scena oggi quattro match, validi per i raggruppamenti A e C. Clamoroso e spettacolare l'incontro della serata: la Serbia padrona di casa rischia con l'Olanda e si impone solo ai rigori. Negli altri match poche le sorprese: vincono infatti e anche piuttosto nettamente, tutte le favorite. Successi convincenti per l'Ungheria, il Montenegro e la Spagna, contro avversari tutt'altro che irresistibili. Domani in acqua il Settebello. RISULTATI Sadato 10 gennaio Israele-Spagna 3-28 (0-9, 3-6, 0-6, 0-7) Francia-Ungheria 7-15 (1-4, 4-6, 0-2, 2-3) Malta-Montenegro 12-21 (5-6, 0-5, 4-5, 3-5) Olanda-Serbia 16-18 dopo rigori (5-4, 3-2, 2-3, 3-4) CLASSIFICHE Girone A: Montenegro 3, Ungheria 3, Malta 0, Francia 0 Girone C: Spagna 3, Serbia 2, Olanda 1, Israele 0.
