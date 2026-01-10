Gli Europei di pallanuoto 2026 sono iniziati alla “Belgrade Arena” con le prime partite della fase preliminare. La Serbia, paese ospitante, ha ottenuto una vittoria ai rigori dopo una partita equilibrata. Di seguito, i risultati e le classifiche aggiornate della prima giornata, che segnano l’avvio di questa importante competizione continentale.

Primi incontri agli Europei di pallanuoto maschile che sono scattati alla “Belgrade Arena”, in Serbia. In scena oggi quattro match, validi per i raggruppamenti A e C. Clamoroso e spettacolare l’incontro della serata: la Serbia padrona di casa rischia con l’Olanda e si impone solo ai rigori. Negli altri match poche le sorprese: vincono infatti e anche piuttosto nettamente, tutte le favorite. Successi convincenti per l’Ungheria, il Montenegro e la Spagna, contro avversari tutt’altro che irresistibili. Domani in acqua il Settebello. RISULTATI Sadato 10 gennaio Israele-Spagna 3-28 (0-9, 3-6, 0-6, 0-7) Francia-Ungheria 7-15 (1-4, 4-6, 0-2, 2-3) Malta-Montenegro 12-21 (5-6, 0-5, 4-5, 3-5) Olanda-Serbia 16-18 dopo rigori (5-4, 3-2, 2-3, 3-4) CLASSIFICHE Girone A: Montenegro 3, Ungheria 3, Malta 0, Francia 0 Girone C: Spagna 3, Serbia 2, Olanda 1, Israele 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, Europei 2026: risultati e classifiche della prima giornata. La Serbia rischia e vince ai rigori

Leggi anche: Pallanuoto, le favorite degli Europei 2026: la Spagna battistrada. Attenzione alla Serbia padrona di casa

Leggi anche: Pallanuoto, turno infrasettimanale: il Telimar vince 17-16 ai rigori contro la Rari Nantes Salerno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trofeo delle Regioni IP 2026. La finale è Sicilia-Lazio. Tutti i risultati; Europei 2026 - Quando gioca il Settebello? Il calendario dell'Italia, gli Azzurri convocati e il nuovo format del torneo: quello che c'è da sapere; Operazione Belgrado: il giovane Settebello all'assalto dell'Europa; Sei Nazioni: due vittorie, Settebello in finaleSettebello a Trebinje: il programma del Sei Nazioni.

Calendario Europei pallanuoto 2026 oggi: orari partite 10 gennaio, tv, programma, streaming - Gli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile scatteranno oggi, sabato 10 gennaio a Belgrado, in Serbia: nella prima giornata di gare sono previsti i ... oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming - Le chiacchiere si azzerano, è il momento di entrare in acqua e lasciare che il campo possa finalmente emettere i suoi verdetti. oasport.it