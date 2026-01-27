Pallanuoto femminile Europei 2026 | i risultati della prima giornata L’Ungheria batte la Spagna

Gli Europei di pallanuoto femminile 2026 sono iniziati all’Olympic Complex di Funchal, con la prima giornata di partite. Sono state disputate otto gare, coinvolgendo tutte le squadre nei diversi raggruppamenti. La manifestazione rappresenta un importante momento di confronto e crescita per questo sport, con risultati che influenzeranno le fasi successive del torneo.

Prima tornata di partite all'Olympic Complex di Funchal per gli Europei di pallanuoto femminile. A differenza degli uomini in acqua tutti gli incontri per tutti i raggruppamenti: ben otto partite al giorno. Bene il Setterosa che non ha avuto patemi a superare nettamente la Croazia, il match più atteso di oggi è stato quello tra Spagna ed Ungheria con le magiare che si sono imposte per 9-7. Andiamo a riepilogare tutti i risultati e le classifiche. 1ª giornata – Lunedì 26 gennaio Svizzera-Israele (D) 9-24 (0-7, 1-9, 2-2, 6-6) Grecia-Slovacchia (A) 24-7 (8-1, 5-3, 7-1, 4-2) Francia-Germania (A) 13-11 (4-3, 4-1, 3-3, 2-4) Italia-Croazia (C) 24-12 (7-4, 6-3, 6-3, 5-2) Serbia-Turchia (C) 9-8 (2-2, 3-2, 3-3, 1-1) Ungheria-Spagna (B) 9-7 (2-2, 2-3, 1-2, 4-0) Olanda-Gran Bretagna (D) 14-4 (4-0, 5-0, 3-3, 2-1) Romania-Portogallo (B) 7-12 (1-2, 1-2, 1-2, 4-6) CLASSIFICHE Girone A: Grecia 3, Francia 3, Slovacchia 0, Germania 0.

