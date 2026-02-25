Tennis Tavolo weeekend da incorniciare per il CSI Morbegno

Ottimo bilancio nella quarta giornata di ritorno del Campionato FITET Lombardia di tennis tavolo a squadre per le formazioni del GS CSI Morbegno Ottimo bilancio nella quarta giornata di ritorno del Campionato FITET Lombardia di tennis tavolo a squadre per le formazioni del GS CSI Morbegno: su 4 team in gara, 3 sono le vittorie messe a referto. I giovani in D1 (girone B) continuano la loro cavalcata trionfale e inanellano un altro successo (complessivamente sono 10 gli incontri vinti sugli 11 disputati) sabato 21 febbraio contro il TT Valmadrera. Sul parquet del PalAmbrosetti i diavoli rossi vincono subito il doppio per 3 a 0 con il consolidato duo Luca Nava-Raffaele Riva. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Tennis tavolo, terza giornata di ritorno altalenante per il CSI MorbegnoContinua il percorso vincente dei giovani pongisti del GS CSI Morbegno in D1 girone B.

Tennis tavolo, il CSI Morbegno fa due su quattro al PalAmbrosettiDue vittorie e due sconfitte per il GS CSI Morbegno nella penultima giornata del girone di andata del Campionato FITET Lombardia di tennis tavolo a...

Tennis tavolo Valmadrera, weekend positivo nei campionati regionaliIl Tennis Tavolo Valmadrera ottiene importanti vittorie in C2, D2 e D3A nei campionati regionali FITET, mentre D1, D3B e D3C subiscono alcune sconfitte. lecconotizie.com

Tennis Tavolo Valmadrera, weekend di successi nel campionato regionale FITeTTennis Tavolo Valmadrera domina il campionato regionale FITeT: la C2 vince 6-1, la D2 e D3 ottengono vittorie nette, mentre la D1 conquista punti preziosi. lecconotizie.com

A Parolise i campionati regionali, De Castris lascia la presidenza Il suo successore potrebbe essere Luigi Cicalese Tennistavolo Avellino - facebook.com facebook