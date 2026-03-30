tennis sinner realizza il sunshine double a miami

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 1000 di Miami, arrivando a 34 vittorie consecutive in questa categoria. Con questa vittoria, ha conquistato il “Sunshine Double”, ovvero la doppietta di successi nei tornei ATP 1000 di Miami e Indian Wells, in California. La finale si è conclusa con la vittoria del tennista italiano contro il suo avversario nel torneo della Florida.

E infila la 34esima vittoria di fila in un Master 1000. Jannik Sinner trionfa a Miami e conquista il prestigioso “Sunshine Double”, ovvero la vittoria nei tornei ATP 1000 sia della città della Florida sia di Indian Wells Masters, in California. Si tratta dell’ottava volta nella storia che un giocatore riesce in questa impresa — l’ultimo era stato Roger Federer nel 2017 — ma l’azzurro è il primo a centrarla senza perdere neppure un set. Una marcia inarrestabile che conferma lo straordinario stato di forma raggiunto in questo periodo della stagione e che fa ben sperare in vista dei tornei sulla terra rossa, ormai alle porte. Nella finale di Miami, Sinner ha dominato il ceco Ji?í Lehe?ka, numero 22 del ranking mondiale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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