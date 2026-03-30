Sinner vince anche a Miami e realizza il Sunshine double

Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Miami, aggiudicandosi così il Sunshine double dopo aver trionfato a Indian Wells.

Dopo la vittoria a Indian Wells Jannik Sinner porta a casa anche il torneo di Miami e realizza il Sunshine double. In finale l’azzurro ha sconfitto il ceco Jiri Lehecka. Il punteggio finale è stato 6-4 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco. Il match è stato a lungo interrotto a causa della pioggia. È l’ottava volta che un giocatore riesce nell’impresa. L’ultimo è stato Roger Federer nel 2017. «Le finali sono sempre difficili. Ho cercato di restare solido, il campo era difficile a causa della pioggia. È incredibile aver realizzato questo swing in nord America ed è incredibile aver realizzato questo record (riferendosi al fatto di essere il primo a vincere il double sunshine senza aver perso nemmeno un set, ndr ). 🔗 Leggi su Open.online

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Tutto quello che riguarda Sinner vince

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