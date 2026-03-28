WTA Miami 2026 Sabalenka doma Gauff e realizza il Sunshine Double

Alla WTA di Miami del 2026, Sabalenka ha battuto Gauff, portando a casa il Sunshine Double. Questa vittoria rappresenta un risultato importante nel circuito femminile, confermando la presenza di Sabalenka tra le atlete più competitive di questa stagione. La competizione ha visto protagonisti due tra i nomi più noti del tennis, con la finale che ha attirato l’attenzione degli appassionati.

Il miglior modo che i più forti hanno per confermare la propria supremazia è quello di aggiornare con costanza il libro dei record. Aryna Sabalenka non esula da questa linea, doma l’americana Coco Gauff 6-2 4-6 6-3 in due ore e undici minuti nella finale del torneo WTA di Miami e realizza, per la prima volta nella sua carriera, il prestigioso Sunshine Double. Sabalenka parte forte, spinge da fondo e, sull’errore della rivale, firma il break dell’1-0. La bielorussa, dopo aver rimontato da 0-30, consolida il vantaggio con il 2-0, mentre l’americana si sblocca con il turno di battuta del 2-1. La statunitense, al termine di un quinto gioco molto combattuto, annulla tre palle dell’1-4 prima di accorciare sul 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Miami 2026, Sabalenka doma Gauff e realizza il Sunshine Double Articoli correlati Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Coco Gauff, Finale WTA Miami 28-03-2026In semifinale, Aryna Sabalenka ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva su Elena Rybakina in meno di due settimane, imponendosi in due set. Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Coco Gauff, Finale WTA Miami 28-03-2026 ore 20:00In semifinale, Aryna Sabalenka ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva su Elena Rybakina in meno di due settimane, imponendosi in due set. Altri aggiornamenti su Sunshine Double Temi più discussi: Sinner, missione Sunshine Double a Miami: chi ci è già riuscito?; Sinner e Sabalenka possono spezzare la maledizione del Sunshine Double che dura da un decennio; WTA Miami: Sabalenka senza problemi, tutto facile anche per Pegula; WTA Miami 2026, quarti: preview Sabalenka-Baptiste. Sabalenka-Gauff diretta finale femminile Miami: la bielorussa trionfa e centra il 'Sunshine Double' LIVELa bielorussa numero uno del mondo sfida per il titolo la statunitense (n. 4) sul cemento del Wta 1000 della Florida: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it WTA Miami, la preview della finale: Gauff da underdog, Sabalenka per il Sunshine DoubleTennis - WTA | Sabalenka può essere la quinta giocatrice a completare la doppietta Indian Wells-Miami, Gauff arriva in finale senza l'assillo della vittoria ... ubitennis.com Sabalenka si conferma la campionessa di Miami e completa il Sunshine Double dopo la vittoria a Indian Wells di due settimane fa. Domani Sinner proverà a centrare la stessa impresa nel torneo singolare maschile - facebook.com facebook Sabalenka e Sinner campioni del Sunshine Double insieme Sarebbe la quarta volta nella storia x.com