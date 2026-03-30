Tennis Ranking Sinner possibile n1 a Montecarlo

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Miami, riaprendo la gara per la posizione numero uno nel ranking ATP, attualmente detenuta da Carlos Alcaraz. La vittoria a Miami permette al tennista italiano di avvicinarsi alla vetta, con la possibilità di scalzarla nelle prossime competizioni. La corsa al primo posto nel ranking ATP resta aperta tra i due atleti.

Roma, 30 mar. (askanews) – Il trionfo di Jannik Sinner a Miami riapre la corsa al numero uno del ranking Atp, oggi occupato da Carlos Alcaraz. L’azzurro ha ridotto il distacco a 1.190 punti e guarda ora con ambizione al Masters 1000 di Monte-Carlo, snodo chiave per il possibile sorpasso. Nel Principato, infatti, Sinner avrà un vantaggio importante nella gestione dei punti: non avendo partecipato all’edizione 2025, non dovrà difendere alcun bottino, mentre Alcaraz perderà una quota significativa legata ai risultati dello scorso anno. Diversi gli scenari che potrebbero riportare Sinner in vetta al ranking mondiale: l’italiano diventerebbe numero uno vincendo il torneo, indipendentemente dal percorso dello spagnolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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