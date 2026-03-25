Sinner il sorpasso su Alcaraz è possibile già a Montecarlo ma a Miami deve vincere | come cambia il ranking

L'eliminazione inattesa di Alcaraz al Miami Open apre la strada a Sinner per un possibile sorpasso nel ranking. La competizione si sposta ora su Montecarlo, dove il giocatore italiano può sfruttare l'occasione per migliorare la propria posizione, mentre a Miami è ancora necessario un risultato positivo per mantenere le chance di scalata.

L'eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz dal Miami Open apre nuove prospettive per Jannik Sinner in chiave ranking. Quando insegui ogni occasione può essere quella giusta per mettere pressione all'avversario e dopo essere stato lepre per più di un anno consecutivamente, adesso l'azzurro è nelle vesti di cacciatore e annusa la possibilità di tornare in vetta alla classifica Atp. Già l'esito del Masters 1000 di Miami indirizzerà molto l'eventuale sorpasso che potrebbe materializzarsi tra qualche settimana. Ecco i possibili scenari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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