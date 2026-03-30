Tennis Miami | Sinner vince il torneo con un record

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Miami, battendo in finale il tennista ceco Jiri Lehecka con un doppio 6-4 in un’ora e trentatré minuti. Questa vittoria rappresenta un nuovo record per il tennista italiano, che torna a conquistare un titolo di questa portata dopo aver superato gli avversari nelle partite precedenti del torneo.

Jannik Sinner torna a riscrive le statistiche del tennis internazionale. Il tennista italiano ha conquistato il torneo Masters 1000 di Miami, superando in finale il ceco Jiri Lehecka con un duplice 6-4 in un’ora e trentatré minuti di gioco. Jannik Sinner vince anche a Miami. Il numero 2 del Mondo si è imposto agevolmente su Lehecka. Il successo, dopo vittoria ottenuta in California a Indian Wells, gli permette di realizzare il prestigioso “Sunshine Double”. Sinner diviene così il primo atleta nella storia di questa combinazione di tornei a completare l’impresa senza concedere alcun set agli avversari nel corso delle due competizioni. A livello maschile, un traguardo simile non veniva raggiunto dal 2017, anno dell’affermazione di Roger Federer. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Primo set a Jannik: 6-4 in 46 minuti #MiamiOpen #Sinner #Tennis x.com