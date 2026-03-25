Miami Sinner vince con Michelsen | conquistati i quarti di finale del torneo

In un match disputato oggi a Miami, il tennista italiano ha superato lo statunitense negli ottavi di finale del torneo. La partita si è conclusa con due set vinti con il punteggio di 7-5 e 7-6, quest’ultimo al tie-break, e ha avuto una durata di un’ora e 41 minuti. Con questa vittoria, l’atleta ha raggiunto i quarti di finale della competizione.

Miami, 25 marzo 2026 – Jannik Sinner vola ai quarti di Miami. Oggi, martedì 25 marzo, il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Alex Michelsen negli ottavi di finale, imponendosi con il punteggio di 7-5, 7-6 (4) in un’ora e 41 minuti. Partita più complicata del previsto per Sinner, con l’americano che trova fin da subito un’ottima continuità con la prima e con il numero due del mondo un po’ troppo passivo in risposta. Con l’andare dei game però Sinner si scioglie e riesce a piazzare il break che decide il primo parziale nell’11esimo game. L’equilibrio rimane anche nel secondo set, dove Michelsen riesce a piazzare un break al sesto game e si ritrova a servire per il set al nono, ma subisce la reazione di Sinner che conquista il controbreak. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: ATP Miami, Sinner soffre, ma supera Michelsen: l’azzurro è ai quarti di finale Sinner batte Michelsen e si qualifica per i quarti del Miami OpenMIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner sbarca nei quarti di finale del “Miami Open”, secondo Masters 1000 della stagione, che si sta... Contenuti utili per approfondire Miami Sinner vince con Michelsen... Temi più discussi: Sinner, obiettivo numero 1: se vince a Miami e poi a Montecarlo, il 12 aprile torna in vetta; Sinner: il confronto con l’imprevedibile Moutet, il tennista che compete senza coach; Sinner vince con il minimo sforzo! Dzumhur si arrende in 1h 10'; Sinner fatica con Michelsen, ma avanza ai quarti a Miami. Sinner vince a Miami: 'Accetto che gli altri giochino meglio, controllo il mio'Jannik Sinner ha superato un ostacolo più arduo del previsto sul campo dell’Hard Rock Stadium, conquistando l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il numero due del mondo ha sconfitt ... it.blastingnews.com Quando gioca Sinner al Miami Open: data e orario del match contro Tiafoe nei quarti di finaleSinner in campo domani contro Tiafoe, alle 18 oppure nella notte del 27 marzo per i quarti del Miami Masters 1000 ... fanpage.it La vittoria contro Michelesen al Miami Open ha ribadito la forza di Jannik: la capacità di alzare il livello nelle situazioni più estreme lo rende un “robot” in campo - facebook.com facebook #Tennis Jannik #Sinner soffre ma supera Alex Michelsen negli ottavi di finale di Miami in 7-5, 7-6; nei quarti sfiderà lo statunitense Tiafoe. "Ho servito molto bene nei punti importanti anche nel tie-breack. Sono contento ma dobbiamo alzare il livello da fondo x.com