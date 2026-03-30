Tennis chi ha vinto il Rodeo di 4ª categoria al Venice Sporting Center

Nel torneo di quarta categoria di tennis disputato al Venice Sporting Center di via dei Mille, 51 giocatori si sono sfidati sui campi in sintetico. La competizione è stata coordinata da tre organizzatori, Federico Pollini, Elena Scomparin e Oscar Carraro. Alla fine, sono stati annunciati i risultati e i vincitori del torneo.

Erano 51 i tennisti che hanno calcato i sintetici del Venice Sporting Center di via dei Mille, coordinati da Federico Pollini, Elena Scomparin e Oscar Carraro, che hanno emesso i seguenti verdetti. Nel maschile davanti a tutti c’è Andrea Granatiero del Mw di Ormelle che nel derby trevigiano con il giocatore dello Sporting Life Center vince la finale in due set. Il finalista Luciano Faccenda ha opposto resistenza soltanto nella prima frazione di gioco, riuscendo a conquistare due games. Poi Granatiero ha fatto sua l’intera posta. Ottima prova del giovane scorzetano Alberto Serena che dopo una lunga cavalcata è riuscito ad arrivare al terzo posto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Tennis, chi ha vinto il Rodeo di 4ª categoria al Venice Sporting Center Articoli correlati Tennis, rodeo di 4ª categoria al Venice Sporting Center: i risultatiRodeo di 4ª categoria al Venice Sporting Center con 48 giocatori coordinati da Oscar Carraro, Federico Pollini ed Elena Scomparin. Tennis, concluso il rodeo di 3ª categoria "Trofeo Autopiave"Al Green Garden concluso il Trofeo Autopiave, Rodeo di 3ª categoria maschile e femminile con 47 giocatori coordinati da Costantino Zorico. Contenuti e approfondimenti su Tennis chi ha vinto il Rodeo di 4... Discussioni sull' argomento Tennis, gli esiti del rodeo al Tc Mestre; Tennis, il Long Rodeo di 4^ categoria a Motta premia Bigai e Scarabello; Rodeo di tennis - Cinque Terre della Valgandino - eventi; Rodeo di tennis a Leffe. Tennis, gli esiti del rodeo al Tc MestreAl Tennis Club di Mestre di via Olimpia concluso il rodeo per soli giocatori di 3ª categoria diretto da Filippo Moggian Barban, con la supervisione di Anna Mion. today.it Complimenti a Martina Colombo per la vittoria del Rodeo U12 di Vigevano - facebook.com facebook #MotoGP | Il rodeo di Austin rilancia Martin e Bagnaia, ma mette dietro alla lavagna Bezzecchi e Marquez x.com