Tennis rodeo di 4ª categoria al Venice Sporting Center | i risultati

Al Venice Sporting Center si è svolto un rodeo di 4ª categoria con la partecipazione di 48 giocatori. L’evento è stato organizzato e coordinato da Oscar Carraro, Federico Pollini ed Elena Scomparin. La competizione ha visto confrontarsi numerosi atleti in una giornata dedicata al tennis amatoriale. I risultati delle partite sono stati comunicati e aggiornati nel corso dell’intera manifestazione.

Rodeo di 4ª categoria al Venice Sporting Center con 48 giocatori coordinati da Oscar Carraro, Federico Pollini ed Elena Scomparin. Nel draw maschile per il suo 4° successo stagionale c'è il veneziano Erik Torre. Il giocatore della Canottieri Mestre in finale ha lasciato soltanto un paio di games al suo giovane avversario, Lorenzo Marchiante. Il giovane dello Sporting Mestre, le ha provate tutte per mettere in difficoltà il solido Torre, che ha dimostrato davvero di essere il favorito del seeding. Terze posizioni per i semifinalisti, Luciano Faccenda veterano dello Sporting Life Center e per l'under 16 scorzetano Alberto Serena. Quest'ultimo giunto alle semifinali dopo ben 5 vittorie.