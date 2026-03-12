Allerta meteo per temporali in Campania | scatta l' allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalla mezzanotte alle 15 di venerdì 13 marzo. L'allerta riguarda due zone specifiche: la zona 1, che comprende la Piana campana, Napoli, le Isole e l’Area Vesuviana, e la zona 3, che include la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti.

Si prevedono possibili precipitazioni anche a carattere di intenso temporale. Il quadro meteo evidenzia instabilità con conseguente incertezza previsionale: i fenomeni si potrebbero manifestare in maniera improvvisa, repentina e intensa a scala locale e potrebbero essere accompagnati anche da grandine, fulmini e raffiche di vento. Quindi in alcuni punti del territorio si potrebbe determinare un conseguente dissesto idrogeologico. Gli scenari di impatto al suolo evidenziano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. La Protezione Civile invita le autorità competenti ad “attivare i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire i fenomeni previsti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

