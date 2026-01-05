Temporali in arrivo da stanotte è allerta meteo in Campania

Da stanotte in Campania è prevista l'entrata di temporali, con un livello di allerta Giallo emesso dalla Protezione civile regionale. La situazione richiede attenzione e precauzioni adeguate per affrontare eventuali condizioni meteorologiche avverse. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti prudenti durante il periodo di allerta.

E' stato emanato, dalla Protezione civile regionale, un avviso di allerta meteo in Campania di livello Giallo per temporali. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania di livello Giallo per temporali valido dalle 23.59 di oggi, 5 gennaio 2026 alle 23.59 .

