Nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo 2026, forti raffiche di vento hanno interessato Torino e la sua provincia. Diversi alberi sono caduti e alcune parti di edifici sono risultate pericolanti. Sono stati effettuati numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le aree colpite e rimuovere i detriti. La situazione rimane sotto controllo, senza segnalazioni di feriti.

Forti raffiche di vento si sono scatenate nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo 2026, su Torino e provincia. Il föhn batte con più vigore la parte occidentale della provincia. Ecco i principali interventi, sulla maggior parte dei quali sono intervenuti i vigili del fuoco. La situazione di criticità dovrebbe durare per il resto della giornata. Qui le previsioni per oggi e domani. Alcuni alberi sono caduti in strada in via Giaveno e in corso Laghi. Sono stati rimossi dai tecnici della Città Metropolitana. In via Musiné ci sono stati problemi con una finestra. In via Farigliano, vicino al grattacielo della Regione Piemonte, è stato necessario un intervento per una lamiera pericolante. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Tempesta di vento sul Torinese: alberi caduti e parti di edifici pericolanti, tutti gli interventi

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