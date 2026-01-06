Auto fuori strada e alberi pericolanti | decine gli interventi di soccorso

Nel pomeriggio, i vigili del fuoco di Arezzo hanno effettuato circa 25 interventi per il recupero di veicoli fuori strada a causa della neve e per la messa in sicurezza di alberi pericolanti. Le operazioni hanno riguardato principalmente zone colpite dalle condizioni atmosferiche, garantendo la sicurezza delle persone e la tutela del patrimonio.

Le criticità maggiori sono in Casentino, nella strada regionale 70 della Consuma e 71 Casentinese, in Valtiberina.

