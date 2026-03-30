Il sindaco ha emanato un'ordinanza che permette l’accensione degli impianti di riscaldamento fino alle 24 del 15 aprile 2026, a causa delle temperature ancora basse registrate in città. La decisione riguarda tutti gli impianti termici come stabilito dalla normativa vigente. La misura si applica per il mantenimento delle condizioni di comfort nelle abitazioni e negli edifici pubblici.

Con propria ordinanza e considerato il perdurare di temperature fredde, il sindaco Mastella ha disposto l’autorizzazione all’accensione,fino alle ore 24 del giorno 15 aprile 2026, per tutti gli impianti termici, come definiti dal D. Lgs 482020, presenti sul territorio. Con le seguenti condizioni di esercizio: l’accensione facoltativa per un limite massimo di esercizio giornaliero di 5 ore, nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00, rispettando l’obbligo di non superare i limiti di temperatura dell’aria interna degli ambienti 18°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Temperature ancora fredde, ordinanza per accensione riscaldamenti fino al 15 aprile

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