Fototrappole contro l' abbandono di rifiuti | installati i segnali in città

A Brindisi, sono in fase di installazione segnali stradali che informano i cittadini dell’uso di fototrappole per monitorare e prevenire l’abbandono di rifiuti. Questa misura mira a sensibilizzare la comunità e favorire un comportamento più responsabile, contribuendo alla tutela dell’ambiente urbano. Le fototrappole verranno collocate temporaneamente e segnalate tramite appositi cartelli, rafforzando l’impegno dell’amministrazione nella lotta all’abbandono illecito di rifiuti.

