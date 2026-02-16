Cesano Maderno | Fototrappole e Codice Univoco Contro l’Abbandono di Rifiuti Multe ai Trasgressori

A Cesano Maderno, la Polizia Locale ha installato fototrappole e introdotto l’uso del Codice Univoco per fermare chi abbandona rifiuti, causando un calo delle discariche abusive. Le telecamere nascoste e i sistemi di identificazione digitale consentono di individuare con più facilità i trasgressori. In alcune zone della città, le multe sono già arrivate ai trasgressori che sono stati sorpresi mentre gettavano immondizia in luoghi non autorizzati.

Cesano Maderno, Fototrappole e Multe: La Polizia Locale Contrasta l’Abbandono di Rifiuti. Cesano Maderno (Lombardia) – Una strategia combinata di controlli mirati, fototrappole e sanzioni sta dando risultati nella lotta all’abbandono illegale di rifiuti a Cesano Maderno. La polizia locale ha intensificato i controlli in aree critiche come via Como e il parchetto di via Riccione, sanzionando direttamente i trasgressori e risalendo agli intestatari dei sacchi abbandonati grazie al codice univoco. Un’Azione Mirata in Via Como e al Parchetto di Via Riccione. L’attività repressiva ha preso di mira zone storicamente problematiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Brindisi, sono in fase di installazione segnali stradali che informano i cittadini dell’uso di fototrappole per monitorare e prevenire l’abbandono di rifiuti.

In città aumentano i controlli contro chi abbandona rifiuti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.