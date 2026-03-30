Tel Aviv la folla al porto e la fuga da Israele | perché il video virale è un fake AI

Un video diffuso online mostra una grande folla di persone al porto di Tel Aviv, apparentemente in attesa di lasciare Israele. Tuttavia, analisi tecniche e verifiche indipendenti hanno confermato che il video è stato generato con intelligenza artificiale e non rappresenta eventi reali. Nessuna immagine o filmato autentico è stato collegato a questa scena.

Circola un video attribuito al porto di Tel Aviv, che mostrerebbe una folla di persone in attesa di imbarcarsi per lasciare Israele. Secondo la narrazione diffusa sui social, la clip viene presentata come prova di una fuga di massa dopo i bombardamenti iraniani. In realtà, come già visto in altri casi di disinformazione bellica sull’attuale conflitto tra USA-Israele e Iran, è possibile individuare i segni dell’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Il video non documenta una scena reale nel porto di Tel Aviv.. Non risultano altre riprese della stessa o di scene simili.. Il filmato presenta anomalie tipiche dei contenuti generati con l’AI. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Video fake: l’AI distrugge Tel Aviv per guadagno rapidoLe cronache digitali del 10 marzo 2026 sono invase da video che mostrano Tel Aviv distrutta e cittadini israeliani in fuga, ma si tratta di contenuti... Raid Usa e Israele al porto vicino a Hormuz: 5 morti e diversi feriti. Colpita la tv del Qatar a Teheran. Missili iraniani a sud di Tel AvivRoma, 29 marzo 2026 – Raid di Usa e Israele hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz. Contenuti e approfondimenti su Tel Aviv Argomenti discussi: Gaza, Hamas rilascia i primi 7 ostaggi. Tel Aviv, la folla in lacrime per la riconsegna degli ostaggi mortiTel Aviv, 20 feb. (askanews) – In piazza a Tel Aviv gli israeliani piangono assistendo su un maxischermo alla cerimonia organizzata da Hamas in un ex cimitero a Khan Younis per riconsegnare alla Croce ... affaritaliani.it Tel Aviv, un'auto punta la folla sul lungomare: morto Alessandro Parini, turista romano di 35 anniAttentato Tel Aviv - Doveva essere una serata da passare in allegria, per quel gruppo di giovani turisti arrivati in Israele solo poche ore prima per trascorrere qui, a Tel Aviv, la Pasqua. Stavano ... quotidianodipuglia.it