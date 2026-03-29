Raid Usa e Israele al porto vicino a Hormuz | 5 morti e diversi feriti Colpita la tv del Qatar a Teheran Missili iraniani a sud di Tel Aviv

Nella giornata del 29 marzo 2026, Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco in una città portuale vicino allo Stretto di Hormuz, provocando cinque morti e diversi feriti. Durante l’operazione, è stato colpito anche un canale televisivo qatariota a Teheran. In risposta, sono stati lanciati missili dall’Iran nella regione a sud di Tel Aviv.

Roma, 29 marzo 2026 – Raid di Usa e Israele hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz. Attacchi diretti contro il molo iraniano di Bandar Khamir, dove di registrano anche delle vittime: un primissimo bilancio parla di 5 morti e 4 feriti. Esplosioni anche a Teheran. È iniziata con nuovi bombardamenti la domenica delle Palme, una giornata di guerra che sta costringendo Israele a chiudere il Santo Sepolcro e vietare la processione per evitare attacchi e rappresaglie. La Marina britannica ha annunciato l’invio di una nave dragamine a Hormuz per sminare lo Stretto e mettere in sicurezza l’eventuale passaggio di petroliere e imbarcazioni mercantili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Raid Usa e Israele al porto vicino a Hormuz: 5 morti e diversi feriti. Colpita la tv del Qatar a Teheran. Missili iraniani a sud di Tel Aviv Articoli correlati Raid sul porto vicino a Hormuz: 5 morti. Missili iraniani nel sud di Israele. Pasdaran: “Scuse Usa o colpiamo le università”Roma, 29 marzo 2026 – Raid di Usa e Israele hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz. Leggi anche: Trump: "Khamenei è morto, raid fino alla pace". Feste in strada a Teheran. Missili e droni iraniani su Dubai, Tel Aviv e Abu Dhabi: morti e feriti Aggiornamenti e notizie su Raid Usa e Israele al porto vicino a... Temi più discussi: Il piano di pace Usa non ferma i raid. L'Iran attacca Israele e Paesi del Golfo; Raid iraniano su una base in Arabia Saudita, 12 militari Usa feriti. Tre giornalisti libanesi uccisi in un raid sulla loro auto; Gli Houthi entrano in guerra, soldati Usa feriti in un raid iraniano; L'Iran pone sei condizioni per la fine della guerra. Massiccia offensiva dell'Idf sul Libano. Iran, la guerra in diretta: Raid Usa-Israele su porto di Bandar Pol, vicino allo stretto di HormuzLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: cinque morti nel raid di Stati Uniti e Tel Aviv su porto vicino allo stretto di Hormuz ... fanpage.it Iran, la guerra in diretta: gli Houthi attaccano Israele, raid Usa su porto di Bandar Pol, vicino allo stretto di HormuzLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: cinque morti nel raid di Stati Uniti e Tel Aviv su porto vicino allo stretto di Hormuz ... fanpage.it Missili e minacce. I Pasdaran: Usa condanni i raid o rappresaglie contro i suoi atenei qui. «Colpito aereo-sentinella in base americana» x.com Attacco a base Usa, raid su Iran, missile Houthi su Israele L'accelerazione del conflitto in Medio Oriente: in campo anche gli Houthi... - facebook.com facebook