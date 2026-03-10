Il 10 marzo 2026, sui social e sui siti di news circolano numerosi video che ritraggono Tel Aviv distrutta e persone in fuga, ma si tratta di immagini create dall’intelligenza artificiale. Questi contenuti falsi sono stati diffusi online nel tentativo di ottenere visibilità e guadagno rapido. La manipolazione digitale ha generato confusione tra gli utenti, rendendo difficile distinguere tra realtà e finzione.

Le cronache digitali del 10 marzo 2026 sono invase da video che mostrano Tel Aviv distrutta e cittadini israeliani in fuga, ma si tratta di contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Queste immagini false, create per monetizzare l’engagement sui social network, nascondono una realtà complessa dietro a una narrazione emotiva semplificata. La diffusione capillare di questi materiali falsi avviene principalmente su piattaforme come Instagram e X, dove la barriera tra realtà e fantasia si sta dissolvendo rapidamente. L’obiettivo non è solo informare, ma sfruttare le emozioni dei fruitori per generare profitti tramite programmi di condivisione dei ricavi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Video fake: l’AI distrugge Tel Aviv per guadagno rapido

Quei video su Tel Aviv che tutti condividono non sono reali: l'indignazione sui social per i video AINegli ultimi mesi, con l'escalation del conflitto in Medio Oriente, i social media si sono riempiti di video virali che pretendono di mostrare...

Europa League, Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3: rossoblù ai playoffIl Bologna batte 3-0 in trasferta il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Backa Topola in Serbia nel match valido per l'ultima giornata della 'league...

Discussioni sull' argomento Avete notato questi video falsi sulla guerra in Iran?; AI e valanga di falsi video della guerra in Iran. BBC: Crollata ogni barriera; Tsunami di video e foto fake sulla guerra in Iran. L'esperto: Battuto il record di bufale; L'allarme di NewsGuard: l'AI Overviews di Google autentica immagini e video fake pro-Iran.

Quelli che credono nei missili fatti con l’AI che sventrano IsraeleUn giro sui social dove nei video fatti con l’intelligenza artificiale Tel Aviv è rasa al suolo e gli israeliani scappano come topi. Consolazione e vendetta a colpi di fake. C’entrano la propaganda, i ... rollingstone.it

Il diluvio di missili che rade al suolo il centro di Tel Aviv: falso. Il grattacielo in fiamme, un inferno di cristallo in Bahrain: falso. Vi sarà sicuramente capitato di vedere questi video sui social network. Sono tutti o quasi generati dall'intelligenza artificiale. Scrolland - facebook.com facebook

A Tel Aviv, circa cento manifestanti sono tornati ad Habima Square per protestare contro la guerra in Iran da parte di Israele e Stati Uniti. Pochi giorni prima furono dispersi dalle forze dell'ordine 12 attivisti. Il punto di Francesca Caferri x.com