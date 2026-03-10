Scende il prezzo del petrolio Trump allenta le sanzioni sul greggio russo Ma Teheran avverte | Decidiamo noi la fine della guerra

Il prezzo del petrolio scende dopo che Donald Trump ha deciso di allentare le sanzioni sul greggio russo. Nel frattempo, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che saranno loro a decidere quando terminare il conflitto, rispondendo all’ultimatum dell’ex presidente statunitense. La decisione di Trump ha avuto effetti immediati sui mercati, mentre il contrasto tra Washington e Teheran resta aperto.

«Siamo noi che determineremo la fine della guerra ». La risposta delle Guardie Rivoluzionarie iraniane all'ultimatum di Donald Trump segna una nuova fase nello scontro tra Washington e Teheran, ma non impedisce al petrolio di ripiegare bruscamente dopo l'impennata di ieri. Il mercato, più che sulle minacce, sceglie di concentrarsi sul messaggio politico arrivato dalla Casa Bianca: la convinzione del presidente americano che il conflitto possa chiudersi in tempi più rapidi del previsto. Il mercato scommette sulla de-escalation. I future sul Brent sono crollati di oltre il 10% dopo aver toccato lunedì i massimi dal 2022, trascinando con sé anche il WTI.