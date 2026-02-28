Il ministro della Difesa è rimasto bloccato a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo deciso in seguito all’attacco di Israele e degli Stati Uniti all’Iran. Da questa mattina, Crosetto non è riuscito a tornare a Roma. La situazione ha impedito al ministro di rientrare in Italia, creando un’interruzione nei suoi impegni ufficiali. La chiusura dello spazio aereo riguarda tutto il traffico nella zona.

C’è un ministro bloccato a Dubai. É Guido Crosetto, titolare della Difesa, che da stamattina non riesce a rientrare a Roma. Era negli Emirati Arabi e sarebbe dovuto ripartire oggi a mezzogiorno: impossibile data la chiusura dello spazio aereo e la cancellazione dei voli. Il ministro si trovava lì per questioni personali. Nel frattempo c’è stato l’attacco americano e israeliano all’Iran e di conseguenza la chiusura dello spazio aereo. È stato chiuso quello in Iran e Iraq, e pure in Israele. In quest’ultimo caso ad ordinarlo è stata la ministra dei trasporti israeliana Miri Regev. Crosetto è partito ieri da Roma intorno alle 15, destinazione Dubai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crosetto bloccato a Dubai: spazio aereo chiuso per l’attacco di Israele e Usa all’Iran

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran: colonne di fumo a Teheran vicino agli uffici di Khamenei. L'Idf: «Esplosioni a Tel Aviv». Colpi in Bahrein, sede della flotta Usa. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...