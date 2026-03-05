Il Don Quichotte al Teatro Massimo | l' incasso delle prove in beneficenza pulmino in dono a un centro per ragazzi

Al Teatro Massimo si è svolta una rappresentazione di Don Quichotte, con i proventi delle prove destinati in beneficenza. Durante l'evento è stato consegnato un pulmino al centro “Borgo Blu” di Mazara, per agevolare il trasporto dei ragazzi autistici. La donazione mira a facilitare l'accesso dei giovani alle attività del centro.

L'acquisto di un pulmino per consentire ai ragazzi autistici di raggiungere il centro "Borgo Blu" di Mazara. È questo l'obiettivo di un evento benefico, che nasce dalla partnership tra la fondazione benefica Myra, che in Sicilia si distingue per le sue iniziative volte a supportare, aiutare e formare e "Borgo Blu" a Mazara del Vallo, il primo centro della Sicilia occidentale dedicato a percorsi di crescita e di autonomia dei ragazzi autistici o con altre disabilità intellettive. L'iniziativa ha incontrato la disponibilità della "Fondazione Teatro Massimo" di Palermo, che accoglierà la serata benefica il 28 marzo, alle ore 18.

Al Teatro Massimo lirica e solidarietà con Don QuichottePALERMO – Lirica e solidarietà al Teatro Massimo di Palermo, in occasione della prova generale di Don Quichotte, in programma il 28 marzo 2026 alle 18.30. Un’opera con al centro un personaggio simbolo ... livesicilia.it

Teatro Massimo di Palermo, Don Quichotte in scena per una serata solidaleLa serata solidale è organizzata e promossa dalla Fondazione Myra. Obiettivo raccogliere fondi per donare un pulmino alla comunità Borgo Blu. meridionews.it

Ventagli, salti mozzafiato e tutta l'energia della Spagna: il Corpo di ballo si prepara ad accendere il nostro palcoscenico con “Don Quichotte”! A dare vita alle vivaci musiche di Minkus sarà l'Orchestra del Teatro Massimo, guidata dalla direttrice Mojca Lavre - facebook.com facebook