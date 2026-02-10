Applausi a scena aperta per ' La Panne' al Teatro Civico

Da lanazione.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera il Teatro Civico della Spezia ha registrato il tutto esaurito con il debutto nazionale di 'La Panne'. La pièce ha riscosso applausi a scena aperta, confermando l’interesse del pubblico per uno spettacolo che ha coinvolto tante persone in due serate di fila. La produzione, frutto di una collaborazione tra diversi teatri e associazioni culturali, ha portato in scena un risultato che ha appassionato gli spettatori presenti.

La Spezia, 9 febbraio 2026 – Tanti applausi e due serate di pienone per il debutto nazionale de 'La Panne', coproduzione firmata da Teatro Civico della Spezia, Scarti Centro di Produzione Teatrale, Teatri di Bari - Teatro delle Città di rilevante interesse culturale, Stefano Francioni Produzioni. Lo spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Friedrich Dürrenmatt (con l’adattamento e la regia di Alessandro Maggi, direttore artistico del Civico), ha suscitato grande interesse fra il pubblico spezzino, tra cui diversi studenti e insegnanti degli istituti superiori che nei giorni scorsi hanno partecipato anche alle prove aperte e al convegno organizzato in collaborazione con l’ Ordine degli Avvocati della Spezia, sul tema: 'La Panne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

applausi a scena aperta per la panne al teatro civico

© Lanazione.it - Applausi a scena aperta per 'La Panne' al Teatro Civico

Approfondimenti su La Panne Teatro

"Sarajevo" in scena al Teatro Civico 14

Questa sera e domani pomeriggio il teatro civico 14 ospita lo spettacolo “Sarajevo”.

’Ritorno a casa’, Popolizio in scena. Uno spietato Pinter al Teatro Civico

Al Teatro Civico, torna in scena “Ritorno a casa” di Harold Pinter, un'opera che, sin dal suo debutto nel 1965 a Londra, ha suscitato reazioni contrastanti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su La Panne Teatro

Argomenti discussi: Applausi a scena aperta per il Rigoletto in scena al Petrarca; Reggio, grande successo per Pagliacci al Teatro Cilea: applausi a scena aperta; Batte una big del campionato e resta secondo: Lecco, un'altra vittoria da applausi a scena aperta!; TEATRO Applausi per la prima di Gran Caffè Gambrinus – Gennarino Cammarota tenetemi presente.

applausi a scena apertaApplausi a scena aperta per il Rigoletto in scena al PetrarcaApplausi continui per tutti gli artisti, un applauso a scena aperta sul finire del secondo atto e un’interminabile ovazione ... lanazione.it

applausi a scena apertaTEATRO Applausi per la prima di Gran Caffè Gambrinus – Gennarino Cammarota tenetemi presenteApplausi a scena aperta e pubblico delle grandi occasioni hanno salutato la prima di Gran Caffè Gambrinus – Gennarino Cammarota tenetemi presente, spet ... ilgolfo24.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.