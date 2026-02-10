Questa sera il Teatro Civico della Spezia ha registrato il tutto esaurito con il debutto nazionale di 'La Panne'. La pièce ha riscosso applausi a scena aperta, confermando l’interesse del pubblico per uno spettacolo che ha coinvolto tante persone in due serate di fila. La produzione, frutto di una collaborazione tra diversi teatri e associazioni culturali, ha portato in scena un risultato che ha appassionato gli spettatori presenti.

La Spezia, 9 febbraio 2026 – Tanti applausi e due serate di pienone per il debutto nazionale de 'La Panne', coproduzione firmata da Teatro Civico della Spezia, Scarti Centro di Produzione Teatrale, Teatri di Bari - Teatro delle Città di rilevante interesse culturale, Stefano Francioni Produzioni. Lo spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Friedrich Dürrenmatt (con l’adattamento e la regia di Alessandro Maggi, direttore artistico del Civico), ha suscitato grande interesse fra il pubblico spezzino, tra cui diversi studenti e insegnanti degli istituti superiori che nei giorni scorsi hanno partecipato anche alle prove aperte e al convegno organizzato in collaborazione con l’ Ordine degli Avvocati della Spezia, sul tema: 'La Panne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Applausi a scena aperta per 'La Panne' al Teatro Civico

Approfondimenti su La Panne Teatro

Questa sera e domani pomeriggio il teatro civico 14 ospita lo spettacolo “Sarajevo”.

Al Teatro Civico, torna in scena “Ritorno a casa” di Harold Pinter, un'opera che, sin dal suo debutto nel 1965 a Londra, ha suscitato reazioni contrastanti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su La Panne Teatro

Argomenti discussi: Applausi a scena aperta per il Rigoletto in scena al Petrarca; Reggio, grande successo per Pagliacci al Teatro Cilea: applausi a scena aperta; Batte una big del campionato e resta secondo: Lecco, un'altra vittoria da applausi a scena aperta!; TEATRO Applausi per la prima di Gran Caffè Gambrinus – Gennarino Cammarota tenetemi presente.

Applausi a scena aperta per il Rigoletto in scena al PetrarcaApplausi continui per tutti gli artisti, un applauso a scena aperta sul finire del secondo atto e un’interminabile ovazione ... lanazione.it

TEATRO Applausi per la prima di Gran Caffè Gambrinus – Gennarino Cammarota tenetemi presenteApplausi a scena aperta e pubblico delle grandi occasioni hanno salutato la prima di Gran Caffè Gambrinus – Gennarino Cammarota tenetemi presente, spet ... ilgolfo24.it

Dopo il grande successo della prima nazionale al Teatro Civico della Spezia, la nuova coproduzione Teatri di Bari arriva al Teatro Kismet sabato 14 febbraio ore 21 e domenica 15 febbraio ore 18. I biglietti sono disponibili online bit.ly/LapanneKis - facebook.com facebook