Teatro a scuola INDIRE avvia un’indagine | questionario aperto fino al 31 luglio

L'INDIRE ha avviato un'indagine nazionale sul ruolo del teatro nelle scuole italiane, aperta a tutti fino al 31 luglio 2026. Il questionario, di natura aperta, permette di raccogliere informazioni e opinioni sul coinvolgimento delle istituzioni scolastiche in attività teatrali. L'iniziativa riguarda tutte le scuole del paese e si svolge in un arco di tre anni.

È già in corso e proseguirà fino al 31 luglio 2026 l’indagine nazionale promossa da INDIRE sul ruolo del teatro nei percorsi scolastici italiani. L’iniziativa, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, nasce con l’obiettivo di colmare una carenza di dati sistematici sulla diffusione e sull’integrazione del teatro educazione nei curricoli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Indagine RUP 2026: questionario prorogato al 31 marzoÈ stata prorogata al 31 marzo 2026 la scadenza per partecipare alla “Indagine RUP 2026”, il questionario rivolto ai Responsabili Unici del Progetto... Bonus voli Sicilia fino al 31 luglio 2026: rimborso fino a 50 euroLa Regione Sicilia proroga il bonus voli fino al 31 luglio 2026, offrendo rimborsi dal 25% al 50% per i residenti che viaggiano su tratte nazionali. Aggiornamenti e notizie su Teatro a scuola INDIRE avvia... Discussioni sull' argomento INDIRE e APS Io X Benevento avviano il progetto pilota Scuola Estesa: la Comunità Educante Insieme per Benevento protagonista del laboratorio nazionale di innovazione didattica.; Erasmus ad Agrigento, l'Istituto Anna Frank fa scuola in Europa: dai Templi alla Scala dei Turchi. Teatro a scuola, INDIRE avvia un’indagine: questionario aperto fino al 31 luglioÈ già in corso e proseguirà fino al 31 luglio 2026 l’indagine nazionale promossa da INDIRE sul ruolo del teatro nei percorsi scolastici italiani. orizzontescuola.it Teatro e cinema a scuola contro il disagio giovanile: via al bandoLa Fondazione CR Firenze invita le organizzazioni non profit a partecipare all’iniziativa che promuove laboratori gratuiti nelle secondarie di primo e secondo grado Firenze, 4 settembre 2025 - Il ... lanazione.it Da Sanremo al Teatro delle Muse, Sal Da Vinci in concerto ad Ancona: parte la prevendita dei biglietti x.com @pontediparole L'8 aprile ore 19:00 a Pontedera Teatro Era. #maurocorona #pontedera #presentazioni - facebook.com facebook