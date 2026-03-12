Indagine RUP 2026 | questionario prorogato al 31 marzo

La scadenza per partecipare all'indagine RUP 2026, rivolta ai Responsabili Unici del Progetto coinvolti nella gestione degli appalti pubblici, è stata prorogata al 31 marzo 2026. La decisione riguarda tutti coloro che devono compilare il questionario, un passaggio importante per la partecipazione. La proroga permette di completare le procedure di adesione entro la nuova data stabilita.

È stata prorogata al 31 marzo 2026 la scadenza per partecipare alla “Indagine RUP 2026”, il questionario rivolto ai Responsabili Unici del Progetto impegnati nella gestione degli appalti pubblici. La rilevazione rientra nelle attività dell’Osservatorio Nazionale RUP, istituito nell’ambito del Piano Nazionale Formazione Appalti – PNRR Academy. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

