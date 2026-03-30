Un documento ufficiale conferma che la cantante americana ha origini italiane, risalenti al trisavolo Carmine Carlo Antonio Baldi. La storia delle sue radici familiari era già nota, collegandosi al borgo di Castelnuovo Cilento, situato nella provincia di Salerno. L’atto di nascita del trisavolo è stato reso pubblico, confermando la provenienza italiana della famiglia.

La storia era già nota. Taylor Swift ha origini italiane e in particolare tutto parte da Castelnuovo Cilento, un borgo in provincia di Salerno. Il “colpevole” dei geni italiani della superstar mondiale è il trisavolo Carmine Carlo Antonio Baldi, nato a Castelnuovo Cilento nel 1862. Quando aveva 14 anni, nel 1877 il cilentano – come molti suoi connazionali – è emigrato negli Stati Uniti insieme al padre Vito e ai fratelli, andando a vivere a Philadelphia. La conferma arriva proprio dall’atto nascita che è stato ritrovato e postato dal Museo del Cognome. “Gli italiani sono davvero sparsi in ogni angolo del mondo, e ogni volta che si crede di averne scoperto abbastanza, ecco che emerge un’altra chicca sorprendente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Taylor Swift ha origini italiane: la conferma dall’atto di nascita del trisavolo Carmine Carlo Antonio Baldi

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