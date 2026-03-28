È stato rinvenuto l’atto di nascita di Carmine Antonio Baldi, un trisavolo della cantante, confermando le sue origini italiane. La scoperta è stata resa nota recentemente e riguarda un documento ufficiale conservato presso un archivio storico. La presenza di questo atto di nascita permette di ricostruire la linea genealogica e di attestare le radici italiane della famiglia.

Taylor Swift ha origini italiane: la conferma è arrivata a seguito del rinvenimento dell’atto di nascita di un trisavolo della celebre cantante, tale Carmine Antonio Baldi. A risultare determinante nella conferma di una notizia che già aveva circolato negli ultimi tempi, pur senza l’ufficialità, è stata la scoperta effettuata grazie al prezioso contributo del Museo del Cognome di Padula diretto da Michele Cartusciello: secondo quanto riportato nel documento ritrovato negli archivi storici, Carmine Antonio Baldi, figlio di Vito Baldi e Rosa Galzerano, nacque nel 1862 a Castelnuovo Cilento, comune della provincia di Salerno. La vicenda che ha visto protagonista Baldi non è di certo inusuale per quegli anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Taylor Swift, rinvenuta prova delle sue origini italiane: ecco l’atto di nascita di un trisavolo

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