Sant' Agata in taxi | tariffe agevolate per fluidificare la mobilità urbana

Da oggi a Catania le tariffe dei taxi nel centro storico sono più basse durante le festività agatine. L’amministrazione comunale, insieme ai tassisti, ha deciso di ridurre i costi per facilitare gli spostamenti dei cittadini e dei visitatori. L’obiettivo è rendere più semplice muoversi tra le strade affollate e allegre di Sant’Agata, senza dover spendere troppo. La novità riguarda tutti coloro che devono raggiungere il cuore della festa, con tariffe più convenienti che dureranno fino alla fine delle celebrazioni.

Tariffe agevolate per gli spostamenti con i taxi nel centro storico durante le festività agatine. Grazie all'iniziativa dell'assessorato alle Attività Produttive guidato da Giuseppe Musumeci, l'amministrazione comunale di Catania ha concordato con le rappresentanze dei tassisti tariffari agevolati per il servizio taxi fino al prossimo 12 febbraio. L'obiettivo è favorire la mobilità urbana, ridurre il traffico e semplificare gli spostamenti verso il centro storico e le zone degli eventi a forte partecipazione popolare. Queste le tariffe agevolate taxi stabilite: costo fisso di 10 euro per percorsi da qualsiasi zona del Comune di Catania verso il centro storico, valida dalle ore 10 alle 20 fino a 4 passeggeri con un supplemento di 3 euro per ogni passeggero oltre il quarto passeggero.

