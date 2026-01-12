Taxi aumentano le licenze nelle grandi città | ecco dove e cosa cambia davvero

Negli ultimi anni, molte grandi città italiane hanno aumentato il numero di licenze taxi, modificando il panorama del trasporto urbano. Questo cambiamento interessa sia le modalità di accesso che la concorrenza nel settore. In questo articolo si analizzeranno le aree coinvolte, le ragioni di queste variazioni e le implicazioni pratiche per utenti e operatori, offrendo una panoramica chiara e accurata delle nuove dinamiche.

Roma, 12 gennaio 2026 – Piove, il bus salta una corsa, il taxi non arriva. È in giornate così che il sistema mostra tutte le sue crepe. Eppure una buona notizia c'è: 1.434 taxi in più sono entrati in servizio nelle grandi città. Non una svolta, ma un segnale per la mobilità urbana. Il punto è che il segnale rischia di perdersi nel rumore di fondo. La domanda cresce, l'offerta resta rigida, le riforme arrancano. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: code alle stazioni, attese sotto la pioggia, centralini delle cooperative intasa ti. I numeri aiutano a capire perché. Quanti taxi in più e dove.

