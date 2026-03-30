Taranto | per le aste dei riti della Settimana Santa superato il mezzo milione di euro Ieri sera l' aggiudicazione dei simboli

Ieri sera a Taranto sono state assegnate le aste relative ai simboli delle due principali processioni della Settimana Santa. La somma totale delle offerte ha superato i cinquecentomila euro, segnando un nuovo record per questo tipo di aggiudicazioni nella città. Le aste hanno riguardato gli elementi più rappresentativi delle tradizioni religiose locali, portando a termine le operazioni di assegnazione.

Sono stati superati i cinquecentomila euro per l’aggiudicazione dei simboli riguardanti i due riti principali della Settimana Santa tarantina. Le aste si sono tenute ieri sera Processione dell’Addolorata (inizio alla mezzanotte del Venerdì Santo) Addolorata 100000 Troccola 30200 Croce dei Misteri 11300 Pesare 2000 1 Croce 4700 2 Croce 7000 3 Croce 5500 Bastoncino 5000 Misteri (inizio il pomeriggio del Venerdì Santo): Troccola 27300 Gesù Morto 103000 Addolorata 65300 Croce dei Misteri 11000 Gonfalone 8000 Sacra Sindone 24600 Crocifisso 35300 La cascata 10000 Ecce Homo 10000 La colonna 26600 Cristo all’orto 25300 Forcelle Gesù Morto 20000. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: per le aste dei riti della Settimana Santa superato il mezzo milione di euro Ieri sera l'aggiudicazione dei simboli Articoli correlati Leggi anche: Domenica delle Palme, a Taranto le aste per i riti della Settimana Santa Statue e simboli della Passione Taranto, aste delle statue per i riti della Settimana Santa: centomila euro per l’Addolorata AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE StaseraProcessione dell’Addolorata: Addolorata 100000 L'articolo Taranto, aste delle statue per i riti della Settimana Santa: centomila euro per... Una raccolta di contenuti su Settimana Santa Temi più discussi: Domenica delle Palme, a Taranto le aste per i riti della Settimana Santa; Settimana Santa, Taranto si prepara ai riti: aste, processioni e devozione; Domenica delle Palme, a Taranto le aste per i riti della Settimana Santa Statue e simboli della Passione; SETTIMANA SANTA: AL VIA LE ASTE. SDANDHE DELL'ADDOLORATA A 100MILA. Domenica delle Palme, a Taranto le aste per i riti della Settimana Santa Statue e simboli della PassioneSi celebra oggi, per i cattolici, la Domenica delle Palme. È l’inizio della Settimana Santa che porta a commemorare la Passione e morte di Cristo. A Taranto in serata le due aste per le statue e i ... noinotizie.it Comincia la Settimana Santa in Puglia. A Taranto è il giorno delle «gare», nel Barese riti a rischio per la pioggiaA Taranto nel pomeriggio le assemblee dei confratelli: ecco come andò nel 2025. A Monopoli la Via Crucis organizzata dai ragazzi del Gruppo Corteo Storico resta sempre un importante punto di riferimen ... lagazzettadelmezzogiorno.it La manifestazione celebra la Settimana Santa attraverso la poesia popolare grika: ecco tutti gli appuntamenti in programma - facebook.com facebook Terlizzi, è iniziata la processione dell’Addolorata: la Settimana Santa tra fede, arte e tradizione - News x.com