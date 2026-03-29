Taranto aste delle statue per i riti della Settimana Santa | centomila euro per l’Addolorata AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Stasera

Da noinotizie.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto sono in corso le aste delle statue utilizzate nei riti della Settimana Santa. Tra le opere messe all’incanto, l’Addolorata ha raggiunto un valore di cento mila euro. La procedura si svolge nel contesto delle celebrazioni religiose, con aggiornamenti in tempo reale previsti per questa sera. La vendita delle statue coinvolge diverse figure religiose utilizzate nelle processioni tradizionali della città.

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