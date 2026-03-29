domenica delle palme a taranto le aste per i riti della settimana santa statue e simboli della passione

A Taranto, questa domenica si svolgono le aste pubbliche dedicate ai riti della Settimana Santa, con particolare attenzione alle statue e ai simboli della Passione. La giornata coincide con la Domenica delle Palme, momento che segna l’avvio delle celebrazioni religiose che ricordano la passione e la morte di Cristo per i credenti cattolici.

Si celebra oggi, per i cattolici, la Domenica delle Palme. È l’inizio della Settimana Santa che porta a commemorare la Passione e morte di Cristo. A Taranto in serata le due aste per le statue e i simboli del calvario cristiano che saranno portati nelle processioni del Venerdì Santo. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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