Don Luigi Merola porta la cultura della legalità tra i giovani dell’Istituto Tecnico Economico Luigi Amabile
Avellino, 19 febbraio 2026 – Un incontro all’insegna della legalità e dell’impegno civile vedrà come protagonista Don Luigi Merola, presidente della Fondazione Onlus “A’ voce de’ creature”. L’appuntamento è fissato per le ore 10:30 del 25 febbraio, presso l’Aula Magna dell'Istituto Tecnico Economico "Luigi Amabile" di Avellino. L’incontro, rivolto agli studenti dell’istituto, è parte di un percorso di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva promosso dalla scuola. A dare il via alla giornata sarà la Dirigente scolastica, professoressa Antonella Pappalardo, che pronuncerà i saluti istituzionali.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
