A sei mesi dall'inizio, i lavori del nuovo ospedale sono in fase di completamento e si avvicinano alla conclusione, prevista per l’estate. Le donazioni raccolte hanno contribuito a finanziare le opere, mentre i cantieri si avviano verso la conclusione. Il primo paziente dovrebbe essere accolto entro la fine dell’anno, dopo un breve periodo dedicato all’accreditamento della nuova struttura.

Ci si avvicina alla chiusura del cantiere del nuovo ospedale Policlinico, prevista per l'estate. Il primo paziente dovrebbe entrare a fine anno: ci vogliono, infatti, un paio di mesi per accreditare la nuova struttura. Una chiusura con ritardo, è vero, ma per un ottimo motivo: «In continuità con la gloriosa tradizione della Cà Granda, infatti, sono arrivate delle donazioni da parte dei milanesi che hanno permesso di finanziare delle migliorie al progetto» spiega il presidente della Fondazione Policlinico Marco Giachetti. Ecco quindi che 400mila euro andranno alla dialisi degli adulti, 300mila per il Puerperio e la patologia della gravidanza, 350mila per le sale operatorie pediatriche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tante donazioni e i cantieri del Policlinico chiudono 6 mesi dopo

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