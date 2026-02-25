Policlinico due donazioni per premiare i medici impegnati nelle neoplasie rare

Due donazioni per sostenere la ricerca e valorizzare l’impegno dei medici che si occupano di neoplasie rare. Il Policlinico Paolo Giaccone ha ricevuto due contributi destinati all’unità operativa di Oncologia medica diretta dal professor Antonio Russo e all’ambulatorio neoplasie rare coordinato dal professor Giuseppe Badalamenti. Le somme serviranno a istituire due premi in memoria di altrettanti pazienti. La prima donazione, pari a 2.500 euro, è stata disposta da Maria Di Giovanni in ricordo del marito Salvatore Cassarà. Il premio a lui intitolato sarà assegnato a un medico esperto nella gestione delle neoplasie rare, con l’obiettivo di promuovere l’impegno clinico e scientifico in un ambito ad alta complessità assistenziale. Analoga finalità per il contributo di 2. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

