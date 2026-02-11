La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si apre con una sorpresa: Pilar Fogliati entrerà sul palco come co-conduttrice, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini. La attrice mostra il suo talento e la sua ironia, coinvolgendo il pubblico con naturalezza. La sua presenza aggiunge un tocco fresco e spontaneo alla serata, mentre il pubblico aspetta di vedere come si svilupperà la conduzione.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 avrà una nuova protagonista: Pilar Fogliati sarà co-conduttrice accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. Con loro, sul palco dell’Ariston mercoledì 25 febbraio, anche Achille Lauro e Lillo. L’annuncio è arrivato in diretta radiofonica, aggiungendo un tassello inedito al mosaico del Festival. Un volto tra i più versatili del cinema italiano. All’anagrafe María del Pilar Fogliati, classe 1992, nata ad Alessandria e cresciuta a Roma, è oggi uno dei nomi più interessanti del panorama cinematografico. Attrice, autrice e regista, si è formata all’ Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, dove ha affinato un equilibrio raro tra comicità e intensità drammatica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice: talento e ironia sul palco dell’Ariston

