Tajani | nessuna ipotesi di elezioni anticipate priorità all’economia Il messaggio di Salvini

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che al momento non ci sono ipotesi di elezioni anticipate e che l’attenzione resta rivolta alle questioni economiche. La posizione è condivisa dal leader di un altro partito, che ha confermato che, dopo il referendum, il governo proseguirà senza cambiare l’attuale assetto istituzionale. Le reazioni politiche si concentrano sulla stabilità e sulle priorità economiche del paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo il referendum: reazioni e linea del governo. Dopo l’esito del referendum, non si parla di elezioni anticipate. A chiarirlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che sottolinea come il dibattito politico stia sottraendo tempo prezioso alle vere priorità del Paese. Secondo Tajani, è normale che un risultato negativo generi ripercussioni politiche, ma la fase attuale richiede un cambio di passo: l’attenzione deve spostarsi sui temi economici. Tra gli obiettivi indicati ci sono: rafforzare la crescita economica. proteggere le imprese dagli effetti della crisi energetica. alleggerire la pressione fiscale. sostenere l’aumento del PIL evitando ulteriori scossoni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tajani: nessuna ipotesi di elezioni anticipate, priorità all’economia. Il messaggio di Salvini Articoli correlati Leggi anche: Ipotesi elezioni anticipate, Tajani frena: “Nessuno ci pensa, priorità è economia”, Crosetto: “No al voto finché c’è guerra” Elezioni anticipate, Tajani e Salvini respingono l’ipotesi: “Avanti fino al 2027”. Vertice Lega a Milano, ci sarà anche ZaiaIl panorama politico italiano si trova ad affrontare una fase di profonda turbolenza a seguito dell’esito dei referendum sulla giustizia del 2026.