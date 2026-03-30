Ipotesi elezioni anticipate Tajani frena | Nessuno ci pensa priorità è economia Crosetto | No al voto finché c’è guerra

In Italia si discute di possibili elezioni anticipate, ma alcuni esponenti politici hanno chiarito che al momento non sono nei piani, sottolineando invece la priorità dell’economia. Contemporaneamente, si parla di un possibile rimpasto governativo, con dimissioni di alcuni ministri che potrebbero essere seguite da altre, mentre si continua a valutare la situazione politica e le dimissioni dei membri del governo.

Nel frattempo, cresce l’ipotesi di un rimpasto all’interno del governo Meloni. Le dimissioni volute di Santanché, Delmastro e Bartolozzi potrebbero non essere le ultime. Secondo rumors raccolti dal Giornale d’Italia, resterebbero in bilico diversi ministri, in particolare Adolfo Urso e Carlo Nordio,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ipotesi elezioni anticipate, Tajani frena: “Nessuno ci pensa, priorità è economia”, Crosetto: “No al voto finché c’è guerra” Articoli correlati Elezioni anticipate, Crosetto: “No al voto finché c’è la guerra”Dopo l’esito del referendum sulla magistratura, maggioranza e opposizioni vagliano la strada delle elezioni anticipate, interrompendo così la... Crosetto: “No a elezioni anticipate finché c’è la guerra”Dopo l’esito del referendum sulla magistratura, maggioranza e opposizioni vagliano la strada delle elezioni anticipate, interrompendo così la... Approfondimenti e contenuti su Ipotesi elezioni Temi più discussi: I guai di Meloni: dalla tentazione delle elezioni all'ombra di Marina Berlusconi su Tajani. E spunta l'ipotesi Zaia; Troppi errori dai miei e Meloni sonda i vice sulle elezioni anticipate; Elezioni anticipate? Il centrodestra vincerebbe solo con Vannacci. I sondaggi puniscono Meloni, che studia il rimpasto; Meloni congela il rimpasto e sonda l’ipotesi elezioni anticipate. Elezioni anticipate, Tajani dalla masseria di Vespa: Contraccolpo c’è, ma non sono in agendaManduria (Taranto). Dopo il referendum nessuno pensa a elezioni anticipate: è univoca la linea di diversi ministri del governo Meloni a una settimana dal disastro del referendum sulla giustizia. Che ... repubblica.it Salvini e Tajani smentiscono le elezioni anticipate, per i vicepremier il governo Meloni va avantiDoppio annuncio di Matteo Salvini e Antonio Tajani sulle elezioni anticipate e il futuro del governo Meloni dopo la vittoria del No al Referendum. virgilio.it Crisi, elezioni anticipate senza vincitori, governo tecnico: ipotesi sull’anno che verrà x.com : https://www.corrieredellacalabria.it/2026/03/29/elezioni-anticipate-lipotesi-prende-quota-meloni-valuta-il-voto-a-giugno/ - facebook.com facebook