Syblab Sdn espande ancora la propria rete | acquisito al network un nuovo laboratorio

SyblabSdn ha annunciato l’acquisizione di un nuovo laboratorio dedicato alla diagnostica, che si trova già operativo come “Laboratorio d’analisi Prof”. Si tratta di un ulteriore passo nell’ampliamento della rete di punti prelievo dell’azienda, che ora include questa nuova struttura. La notizia conferma l’obiettivo di espansione nel settore delle analisi cliniche e della diagnostica.

SyblabSdn espande ancora la propria rete: acquisito nuovo laboratorio per la diagnostica. Già operativo come “Laboratorio d’analisi Prof. De Fusco S.r.l.”, il laboratorio da oggi fa ufficialmente parte del network Synlab, contribuendo ad ampliare e consolidare ulteriormente la presenza del gruppo sul territorio regionale. “L’integrazione del centro stabiese - spiega una nota dell'azienda - si inserisce in una strategia di sviluppo orientata a rendere l’offerta diagnostica sempre più capillare, accessibile e vicina ai cittadini. L’obiettivo è costruire e rafforzare una rete di presìdi di prossimità in grado di rispondere in modo efficace, tempestivo e qualificato alle esigenze sanitarie delle singole comunità locali”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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